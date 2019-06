GF, Francesca De Andrè perde il controllo: lite furiosa con Gennaro, poi chiede di uscire

(Nel video la sfuriata di Francesca De Andrè dopo la diretta di lunedì)

E' stata una puntata difficile quella di lunedì per Francesca De Andrè, prima tirata in ballo per una questione di gelosia nei confronti di Gennaro e Taylor Mega, poi attaccata duramente da Cristiano Malgioglio. Ormai abituata alle critiche dell'opinionista, la nipote del famoso cantautore ha invece preso molto male il comportamento del personal trainer napoletano, a cui si è avvivinata ancora di più nelle ultime settimane dopo la rottura con il fidanzato Giorgio Tambellini.

Finita la diretta i ragazzi festeggiano la finale alle porte, ma qualcosa va storto. Francesca non solo non riesce a divertirsi, ma esplode contro Gennaro: "Mi hai massacrato insieme agli altri stasera. Sei falso. Mi fai schifo! Altro che uomo, hai due arachidi al posto dei cog***! Vergognati". Gennaro non si è minimamente scomposto: "Non voglio più parlare con te, ho altri valori. Tu pensi solo a te stessa".

Finita la sfuriata Francesca è andata verso la porta rossa, chiedendo di uscire. Niente da fare, il Grande Fratello sicuramente vuole farla ragionare, ma tornata dagli altri è ancora una furia: "Io vivo di rapporti veri, non sto qua dentro a far finta di star bene. Lui è un giocatore, sta qui e si pavoneggia, io non ci riesco". Le prossime ore saranno decisive.