GF, Francesca De Andrè crolla: lacrime e sensi di colpa per il tradimento di Giorgio

(Nel video sopra lo sfogo di Francesca De Andrè)

Sono giorni difficili per Francesca De Andrè, che non si dà pace per l'allontanamento di Giorgio ma soprattutto per il suo tradimento. La nipote del famoso cantautore sta analizzando ogni piccola cosa e arriva anche a mettersi in discussione, prendendosi qualche colpa. "Lui non è cattivo - dice in lacrime tra le braccia di Erica - E' stato un debole, senza palle, ma non è cattivo. Non l'ha detto ma mi ha visto con Gennaro e se ne è andato in tilt. Si è lasciato a debolezze da senzapalle, ecco qual è la risposta. Per questo sto una merda, perché non posso perdonare un tradimento ma io lo so che non è cattivo, che non riesce ad avere una relazione parallela".

Secondo Francesca il rapporto con Gennaro avrebbe un ruolo fondamentale in questa vicenda: "Mi ha visto tutto il tempo con Gennaro, ma io mi trovo umanamente con lui, non è attrazione fisica. Io Giorgio lo conosco, è una persona sensibile e fragile, che fa una fatica fottuta a tirarle fuori queste cose. Se le è tenute dentro e dopo aver ricevuto le attenzioni di una donna dopo un bicchiere di vino si è lasciato andare. Io sto una merda. Non è giustificarlo, non posso perdonare un tradimento, ma lo conosco e non posso dire altro. Non riesco a dargli dello str***. Lo è stato perché mi ha ammazzato, mi ha frantumato il cuore in duemila pezzi con la sua debolezza ma non è una persona cattiva. A me stessa devo dire la verità che fa più male del dire 'è un pezzo di me***'. Io ho un bisogno fottuto della presenza maschile, come affetto. Nulla di malizioso, ma ne ho bisogno fisico e mentale. Giorgio non è stato abbastanza forte da comprendelo. Questa era una finta, anche perché lui era già caduto in debolezze. Lui vorrebbe essere abbastanza forte ma non lo è".