GF, lite al veleno tra Francesca De Andrè e Taylor Mega: "Cambi uomini come le mutande"

(Nel video lo scontro tra Francesca De Andrè e Taylor Mega)

Ultimo round, almeno al Grande Fratello, tra Francesca De Andrè e Taylor Mega. Nella puntata finale l'influencer è rientrata in Casa per un confronto con la nipote del famoso cantautore, ma è bastato niente per accendere la miccia e far esplodere la bomba.

Tra le due la tensione è alle stelle e dopo la frecciatina di Francesca il faccia a faccia si infiamma. "Sei famosa perché cambi gli uomini come cambi le mutande" e Taylor passa al contrattacco: "Sei venuta al Grande Fratello per farti odiare? Non ti sei fatta nemmeno una domanda su quello che ti ha detto Malgioglio. Fuori non ti sopporta nessuno. Gennaro non mi interessa, io gioco in un altro campionato".

Ed è proprio Gennaro, in salotto con loro, che prova a calmare le acque ma con scarsi risultati. "Hai finito? - chiede urlante Francesca - Fai la tua sculettata e vai fuori, hai due neuroni che sbattono. Sei insicura e sola, mascherati dietro i tuoi champagne e le tue barchette". "L'Italia ne ha piene le p*** di te - risponde velenosa Taylor - Ma ti sei vista e mi hai vista? Questo è un livello a cui tu non arriverai mai". Insomma, a torto o a ragione, eleganza da vendere...