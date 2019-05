Grande Fratello: Francesca De André gelosa di Taylor Mega, Gennaro perde la pazienza

(Nel video in alto, la scenata di gelosia di Francesca De André a Gennaro Lillio)

Come volevasi dimostrare, la presenza di Taylor Mega nella Casa del 'Grande Fratello' ha fatto saltare gli equilibri. La bellissima e provocante influencer, infatti, ha scatenato la rabbia di Francesca De André, gelosa degli scatti che - a suo dire - le rivolgerebbe Gennaro Lillio, ovvero il bel napoletano a cui nelle ultime settimane è apparsa molto vicina.

Gennaro sbotta contro Francesca

Finito al centro di una scenata di gelosia di Francesca, Gennaro è esploso, negando ogni accusa: "Non fare uscire castelli e cose che non esistono - è sbottato - Hai rotto, non mi sta bene. Mi vuoi affibiare cose che io non faccio e non mi va. Non sono cose vere e non voglio che mi descrivi così". E ancora: "Quando sei nervosa vedi i flash. Credi che io non abbia mai visto una donna in vita mia? Non ho 16 anni, ne ho 28. Tu quando sei nervosa vedi quello che vuoi, ma le tue affermazioni mi stanno danto troppo fastidio. Non ti permettere lontanamente, portami rispetto. Io non sono quel tipo di persona".

E' scoppiata la tensione, dunque, tra i due, che negli ultimi tempi erano sembrati ad un passo dal bacio, complice anche la fine della relazione (a distanza) di lei con l'imprenditore Giorgio Tambellini, che l'ha lasciata con un post pubblicato su Instagram ("Abbiamo commesso entrambi errori", ha scritto l'uomo, che negli ultimi giorni è stato paparazzato con altre donne"). Riuscirà la "coppia" più amata del GF a passare sopra a questi problemi, oppure la bellezza di Taylor Mega (semplice "ospite a tempo" della Casa e non concorrente vera e pripria) minerà davvero la serenità?