Grande Fratello, Iva Zanicchi fa una clamorosa gaffe su Mara Venier. Gelo in studio

"Non sono un tipo che riesce a fingere: io mi butto, è più forte di me. A volte mia figlia sente che dico qualche parolaccia in tv e mi chiede di controllarmi, ma non posso: è la mia natura". Queste le parole di Iva Zanicchi, pronunciate qualche giorno prima del debutto al Grande Fratello, dove veste i panni di opinionista. E infatti la cantante, un vero e proprio ciclone, è subito incappata in una gaffe. Anzi, a dire la verità, una gaffe doppia.

La gaffe di Iva Zanicchi su Serena Rutelli

Ma andiamo con ordine. In occasione dell'ingresso in Casa di Serena Rutelli, figlia dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e di Barbara Palombelli, l'opinionista Zanicchi ha ben pensato di "spoilerare" ai concorrenti in Casa l'identità dei genitori della coinquilina. Un azzardo che non era previsto dal copione, dal momento che i ragazzi avrebbero dovuo scoprirlo col tempo, quando lei stessa si sarebbe sentita pronta a raccontare di più sulla sua vita privata.

E quella su Mara Venier

Ma non è finita qui perché, nel tentativo di recuperare, Iva ha messo una pezza peggiore del buco. "Ecco, ho fatto una gaffe come quella di Mara Venier", ha esclamato, in riferimento ai leggendari spoiler della svampita Venier all'Isola. Una battuta che non è passata inosservata ai telespettarori, ben consapevoli della acerrima rivalità che intercorre tra Mara e Barbara d'Urso, presentatrice del Grande Fratello. Barbara e Mara, infatti, ex amiche, sono storiche rivali ogni domenica pomeriggio, quando si scontrano l'una contro l'altra armate con 'Domenica in' e 'Domenica Live'. Resasi probabilmente conto della gaffe, Iva si è fatta subito seria. Barbara, invece, ha reagito con classe: ha fatto finta di non aver sentito (o forse non ha sentito davvero?).

Iva Zanicchi che fa una gaffe e per rimediare nomina Mara Venier in front of Barbara, facendo un'altra gaffe. Adoro tutto.#GF16 — Paola. (@Iperborea_) 8 aprile 2019

#GF16. Iva Zanicchi ha citato Mara Venier davanti a Barbara D'Urso.

La reazione di Maria Carmela: pic.twitter.com/WzvjYaKpBP — TV Italiana (@TV_Italiana) 8 aprile 2019