Grande Fratello, Gennaro Lillio ha un crollo | VIDEO

(Nel video in alto, lo sfogo di Gennaro Lillio)

La stanchezza comincia a farsi sentire. Ieri sera, nella Casa del 'Grande Fratello', Gennaro Lillio ha avuto un crollo emotivo. Il modello napoletano, uno dei ragazzi più equilibrati e solidi del reality show di Canale 5, è scoppiato in lacrime durante un momento di relax in giardino, forse ripensando al percorso intrapreso in questi mesi. A consolarlo, ovviamente, c'era Francesca De André, la ragazza con cui è nato un flirt.

Il crollo emotivo di Gennaro Lillio

Gennaro è steso su una sdraio quando, guardando il cielo, scoppia improvvisamente in lacrime. A Francesca, che gli chiede il motivo del suo pianto, non risponde, ma si limita a baciarla e ad abbracciarla, forse perché ha bisogno di riflettere per comprendere lui stesso il suo stato d'animo. “Cosa c’è? Raccontami”, dice la nipote di Fabrizio De André, ma Gennaro non riesce dare voce alle sue emozioni. “Ti sei ripercorso tutto” prova a consolarlo Francesca.

Gennaro e Francesca, la love story

Ma è l'affetto la cura migliore. E i due, ormai, non nascondono più la loro complicità, nata in manierra burrascosa, ma oggi sempre più equilibrata. Se, infatti, lei in un primo momento è apparsa piuttosto esitante rispetto all'idea di cominciare una relazione con lui, Gennaro ha combattuto con tutto se stesso per dimostrare la sincerità dei suo sentimenti, da vero uomo di cuore, quale ha sempre dimostrato di essere. E, forse, è stata proprio la tensione accumulata in questi giorni ad averlo messo a dura prova. Ma ormai manca poco. La trasmissione finisce lunedì prossimo e lui è uno dei favoriti alla vittoria.