GF: Gennaro si dichiara a Francesca, ma lei non reagisce bene

Al cuor non si comanda. Lo sa bene Gennaro Lillo, che è sempre più preso dalla coinquilina Francesca De André. Poco importa se i due hanno passato gli ultimi giorni a litigare, oggi, durante un momento di relax in piscina, il modello napoletano ha dichiarato i sentimenti che prova per l'opinionista. "Ho detto che avrei messo un punto su di te", le ha detto, deluso dalle brutte parole che lei gli aveva riservato giorni fa ("Uomo di mer*a", gli aveva gridato), "però mi rendo conto che, quando ti sono vicino, io mi sciolgo". Proprio questa mattina i ragazzi si sono baciati per la prima volta.

La dichiarazione di Gennaro e Francesca

"Hai detto delle cose che mi hanno fatto rimanere male - ha spiegato Gennaro a Francesca - Certe cose mi hanno fatto malissimo. Mai nella vita mi sono state dette cose così. In altri casi ci sono passato sopra per il legame e l'affetto che mi lega a te. Io mi sento particolarmente preso da te. Non c'è bisogno che te lo ribadisco, perché lo sai che sono preso da te, che sono attratto da te. Questo mi ha portato, spesso e volentieri, a metterci una pietra sopra, perché mi fa male anche solo ricordare".

Gennaro, poi, ha ragionato a lungo termine. "Se dovesse essere così, non potrei mai essere felice - ha proseguito, forse immaginando una possibile relazione con Francesca - Perché non potrei mai essere felice a stare bene due e tre giorni, per poi sentirmi dire determinate cose. E il problema non è la discussione, perché le discussioni ci stanno sempre. Il problema sono le parole che si dicono, sono quelle che fanno male, perché uno si sente ferito e mancato di rispetto".

La reazione di Francesca

E Francesca come la pensa? La ragazza non ha risposto alle considerazioni di Gennaro, anzi è rimasta in silenzio, sfoggiando un'espressione quasi infastidita. Del resto, proprio ieri, raccontava di pensare ancora all'ex fidanzato Giorgio Tambellini, che l'ha lasciata "a distanza", con un messaggio pubblicato su Instagram, proprio dopo aver visto la ragazza vicina a Gennaro (e dopo averla tradita lui stesso, almeno secondo le indiscrezioni). Come finirà questo triangolo?