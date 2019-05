GF, Gennaro e Francesca sempre più vicini. Lui confida: "Ho delle cose da risolvere"

Nel video, Gennaro Lillio confida le sue preoccupazioni a Francesca De Andrè

Per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio il Grande Fratello si sta rivelando una prova davvero molto dura. Soprattutto negli ultimi giorni lei è apparsa provata dalle rivelazioni emerse in merito al suo ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini e ai suoi tradimenti. Lui, dal canto suo, ha già accennato ad un'infanzia non proprio facile, minata dall’abbandono del padre, tornato a farsi vivo lunedì scorso con una lettera, dopo 27 anni.

L'intesa tra i due è palese e sotto gli occhi di tutti. Difficile nasconderla, anche perché passano sempre più tempo insieme a scambiarsi confidenze. Infatti, hanno di nuovo parlato di ciò che li aspetta fuori dalla Casa.

Gennaro a Francesca: "Devo parlare con mia madre e con mio fratello"

Stesi al sole i due hanno parlato di nuovo dei "fantasmi" del loro passato, delle questioni irrisolte che hanno all'esterno della Casa, di ciò che hanno lasciato in sospeso.

Per la De Andrè una di queste è certamente Giorgio, con cui comunque la situazione è da chiarire una volta per tutte di persona, non di fronte alle telecamere né a colpi di post sui social.

Ma anche il modello ha fatto riferimento di nuovo a qualche situazione in bilico della sua vita. Certamente il ritorno del padre lo ha fatto riflettere molto. "Io qui dentro ho capito che ho delle cose da risolvere, devo parlare con mia madre e con mio fratello. Sono questioni che mi hanno un po' scosso e devo capire. Ci penso da lunedì", ha ammesso. Non si è lasciato andare fino in fondo, perché preoccupato per Francesca, a sua volta turbata in questo periodo per la sua poco chiara situazione sentimentale. Da un lato i tradimenti di Giorgio dall'altro i sentimenti nascenti per Gennaro. "Appena sarai più tranquilla ne parleremo, mi farebbe piacere", le ha detto.