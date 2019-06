GF, Gianmarco rivela: "Francesca aggressiva, atteggiamenti che non mi sono piaciuti"

(In alto, il video di Gianmarco contro Francesca)

A due giorni dal gran finale, previsto per domani, lunedì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, al 'Grande Fratello' è tempo di bilanci. Ieri sera, in particolare, i reduci di questa edizione del reality show di Canale 5 si sono seduti attorno ad un tavolo per dirsi in faccia ciò che l'uno pensa dell'altro. Ed è stato inevitabile che, di fronte a giudizi così schietti, nascesse anche qualche tensione.

Gianmarco contro Francesca

Gli attimi di nervosismo sono spuntati, in particolare, quando a confrontasi sono stati Gianmarco Onestini e Francesca De André. Il fratello dell'ex tronista Luca Onestini, infatti, ha lasciato intendere, senza filtri, di non apprezzare la ragazza. "Tendi a vedere quello che fanno gli altri, anziché guardare a te stessa - ha esordito - Spesso sbagliamo a giudicare gli altri senza faci un esame di coscienza".

Onestini ha quindi motivato il suo astio. "Usi espressioni troppo aggressive che non mi piacciono. Prima a Gennaro hai tirato via il piatto, non mi è piaciuto. Tra persone mature ci si può confrontare in maniera civile senza alzare voce e tirare cose".

Francesca non ha replicato in maniera approfondita a Gianmarco, ma si è limitata a guardarlo con il viso infastidito: "Neanche una cosa carina?", gli ha domandato. No.