GF, il papà di Gianmarco senza filtri: "Avremmo fatto di più ma non è dipeso da noi"

(Nel video sopra l'incontro tra Gianmarco e il papà)

Sorpresa al fotofinish per Gianmarco Onestini, che da quando è iniziato il Grande Fratello, ormai più di due mesi fa, ancora non aveva ricevuto visite da parte della famiglia. Una decisione che aveva fatto storcere il naso al fratello Luca, concorrente della scorsa edizione, più volte polemico nei riguardi del reality per come li stava tenendo alla larga. Una polemica entrata in Casa durante la semifinale insieme al papà, che finalmente dopo settimane di attesa ha potuto riabbracciare il figlio più piccolo.

"Vedo sempre soprese per gli altri, ero un po' pensieroso" ha detto Gianmarco prima di rivedere suo padre, rassicurato da Barbara d'Urso: "C'è un momento per tutti, anche Erica non aveva ancora avuto una sorpresa". E meglio tardi che mai ecco il signor Onestini, che ingenuamente (?) ha lanciato più di qualche frecciatina: "Luca si è fatto otto ore di treno ieri per venire qui fuori a manifestarti il suo amore che tu hai capito benissimo. Lo sai che avremmo fatto di più, ma non dipendeva da noi".

Un ritardo che ha portato bene a Gianmarco, volato in finale. Onestini junior si contenderà la vittoria con Gennaro, Daniele e Martina.