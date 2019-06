Gf, il giudizio di Taylor su Francesca De André: “E’ troppo aggressiva”

(nel video Taylor Mega parla con Kiko di Francesca De André)

“Troppo aggressiva”. Per Taylor Mega, la bella fashion blogger entrata nella casa con il piano di conquistare il cuore di Gennaro Lillio, Francesca De André: “Ha una personalità forte, ma non è alfa. Ha un modo di fare che, essendo abituata a continue controversie nella sua vita, ha questo approccio alla vita completamente aggressivo”.

Kiko difende Francesca De André

L’hairstylist Kiko Nalli, ex marito dell'opinionista di 'Uomini e Donne' Tina Cipollari, a quel punto ha difeso la concorrente: “E’ una che ti dice le cose in faccia. Ci sono affezionato perché ci ho parlato tanto all’inizio e i comportamenti delle persone li giudico in base a quello che hanno fatto nella vita”. Ma Taylor Mega non ci sta a questa sorta di giustificazione dei comportamenti della De André e incalza: “Non vuol dire che siccome uno ha avuto un passato difficile la violenza vada giustificata”.

“Qua tieni tutto dentro e la rabbia esplode. Come se a te dicono fuori sta succedendo di tutto, ma tu devi stare qua dentro e stare zitta”, dice Kiko. Intanto Gennaro Lillio, il concorrente napoletano, sembra essere molto preso da Francesca De André. Nonostante la presenza di Taylor Mega abbia scosso un po’ la vita della casa, tanto che la De André pochi giorni prima aveva fatto una scenata di gelosia a Gennaro perché lo vedeva preso dalla provocante influencer.