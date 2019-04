Grande Fratello, Iva Zanicchi opinionista: "Battute di spirito, ma sempre con rispetto"

Sessant'anni di carriera alle spalle, tre 'Festival di Sanremo' vinti e la voglia di lanciarsi in una nuova avventura: quella del 'Grande Fratello 16', dove sarà per la prima volta opinionista insieme a Cristiano Malgioglio. E' un vulcano di energia Iva Zanicchi, 79 anni, che promette scintille ed analisi attente nel reality di Canale 5 (al via lunedì 8 aprile per 10 prime serate), forte della dote innata di avere sempre la battuta pronta. "Negli ultimi due anni è come se fossi rinata ed il Grande Fratello è una degna conclusione", racconta, "senza mai dimenticare che sono una cantante".

Ironica ed autoironica, dissacrante ma saggia. Oltre ogni bigottismo. In una sola parola: moderna. E tra i concorrenti della Casa più spiata d'Italia troverà pane per i suoi denti, ma sempre con empatia. "Non è facile fare l'opinionista - spiega - E' un ruolo particolare da tenere. Farò battute di spirito, come è nella mia indole, ma stando sempre attenta a non mancare di rispetto a qualcuno. L'opinionista può dare pareri e commenti, ma deve fare attenzione a rispettare la dignità delle persone, che non va mai calpestata. Chi manca di rispetto deve essere messo fuori dallo studio". Sarà dunque edulcorata? No: genuina. "Non sono un tipo che riesce a fingere: io mi butto, è più forte di me. A volte mia figlia sente che dico qualche parolaccia in tv e mi chiede di controllarmi, ma non posso: è la mia natura".

E' stata Barbara d'Urso a volerla. L'ha vista una sera a teatro ed è corsa in camerino. "Devi essere mia", le ha detto. E lei ha accettato. Subito. "Non c'è stato bisogno di convincermi - racconta Iva - Ho detto subito sì, con piacere. Conosco Barbara da tantissimi anni. E poi ho già avuto esperienze simili come opinionista, con 'Music Farm' di Simona Ventura e con 'Tu sì Que Vales' di Maria De Filippi". "E se Maria è Maria, Barbara è San Giuseppe della tv italiana", scherza in conferenza stampa. Con Malgioglio, invece, sono amici da quarant'anni: insieme sono un ciclone.

Eppure nella Casa non entrebbe mai da concorrente. "Fatta eccezione per questa volta, me lo hanno chiesto tutti gli anni, ma non andrei. Ho già avuto esperienza con 'Music Farm', ma in quel caso era una trasmissione dedicata alla musica. Mi divertirebbe molto l'idea di interagire con gli altri, ma mi farebbe stare male il fatto di non poter leggere, guardare tv o restare aggiornata sulle notizie. Non ce la potrei fare. La mancanza di libertà mi distrugge. Io sono nata in montagna, sono uno spirito libero. Io sono un'aquila". L'aquila di Ligonchio.