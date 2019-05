Katia Pedrotti contro il nuovo GF: "Concorrenti scelti per fare ascolti"

Gli anni passano, ma il Grande Fratello resiste e va avanti. C'è però chi rimpiange i suoi albori ed è proprio una sua vecchia concorrente. Intervistata dal settimanale Vero, l'ex gieffina Katia Pedrotti, protagonista della quarta edizione del programma insieme ad Ascanio Pacelli, diventato poi suo marito, critica infatti l'attuale reality show, distante ormai da quello delle origini.

“Il Grande Fratello nasce come esperimento sociologico e, quando l’ho fatto io, venivano reclutate tante personalità diverse e sconosciute, non ‘personaggi'”, ha detto la Pedrotti. E poi: “Oggi il Gf è più spettacolo e meno esperimento. Si scelgono i partecipanti per fare ascolti. Per carità, scelta lecita, ma io il mio Grande Fratello ‘paleolitico’ non lo cambio con nessuno”.

In effetti nel corso delle ultime due edizioni, condotte da Barbara D'Urso, sono entrate nella casa più famosa d'Italia sempre più persone già conosciute al grande pubblico. E anche quest'anno (che è il sedicesimo del programma) non mancano i volti noti e meno noti della televisione italiana, nonché i "parenti di".