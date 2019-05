GF, Kikò e i dubbi su Ambra: "Lei può dire quello che vuole, nella mia vita decido io"

(Nel video sopra Kikò si confida con Vladimir Luxuria)

Kikò fa un passo indietro con Ambra? La prof, che per lui ha lasciato il compagno, lo sta aspettando fuori dalla Casa del Grande Fratello ma l'hairstylist sembra frenare. Se fino a un paio di settimane fa era accecato dalla passione, adesso preferisce ragionare lucidamente, forse anche complici le critiche del figlio per comportamento della Lombardo.

"Non so cosa sta succedendo, se lei è ancora decisa a frequentarmi, che sta facendo, come sta vivendo la situazione fuori - ha spiegato a Vladimir - Mi piace stare con i piedi per terra, il tempo farà il suo corso. Mi faccio delle domande. Dicono che ha fatto la scena, ma anche se fosse cosa le resta in tasca? Qui poi stiamo parlando di piacersi, non di un amore formato. E poi non sono un uomo che può scaturire qualcosa in una donna?".

Tante domande, ma la più importante gliel'ha fatta Luxuria: "Per te non era una storia importante?". "E' un mese - ha risposto Kikò - Un mese e qui dentro non ne aveva mai parlato. In un mese ne ha parlato massimo due volte. Poi ogni dubbio si toglierà dal momento in cui avrò modo di parlare e vedere reazioni, adesso non posso giudicare. Io sto qui, sono ovattato, lei può dire quello che vuole. Quello che decide nella mia vita sono sempre stato io. Saprò decidere anche stavolta. Non è che ho ancora una possibilità nella vita".