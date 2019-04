GF, la lezione di Kikò e Tina: "Una settimana per uno con i figli. Cacciai clienti dal salone perché parlavano male di lei"

(Nel video in alto, KIkò Nalli parla del rapporto con Tina Cipollari)

L'amore è finito, ma la stima resta. E' una bella lezione, quella di Kikò Nalli e Tina Cipollari, che si sono detti addio due anni fa dopo 15 anni d'amore, ma mantengono un rapporto di affetto e rispetto, anche per il bene dei tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca, di 16, 12 ed 11 anni. A raccontarlo è lo stesso Kikò, oggi "recluso" nella Casa del 'Grande Fratello'.

Il rapporto tra Kiko Nalli e Tina Cipollari

La coppia si è detta addio nel 2017. Il primo incontro è avvenuto proprio negli studi di 'Uomini e Donne', dove lei era tronista (oggi è opinionista dello stesso show) e lui corteggiatore. Il legame con Tina oggi è "Da paura, abbiamo un rapporto bellissimo!", dice a Valentina Vignali, durante un momento di relax. "Che cosa è successo tra voi?", chiede la cestista. "E' finita la passione, l'amore, ma è rimasto il grande rispetto, il volersi bene".

La coppia si è organizzata in modo che i figli risentano il meno possibile della separazione. "Oggi i miei figli stanno una settimana con me ed una con lei - prosegue - Abbiamo mantenuto lo stesso appartamento e ci invertiamo in casa. Tina è forte. Io e lei viviamo la valigia in mano. Sono i figli che devono stare a casa tranquilli".

"Guai a chi me la tocca", aggiunge, raccontando poi un episodio avvenuto qualche tempo fa. "Una volta sono venute due signore nel mio salone e mi hanno detto: 'Finalmente ti sei lasciato con quella'. Dopo averle sentite, le ho cacciate dal negozio con i capelli ancora bagnati. Una persone che prova a parlare male della madre dei miei figli, non entra in casa mia".