GF, Kikò Nalli: “Quando sono uscito dalla Casa ho chiamato Tina, volevo vedere i miei figli”

(A Pomeriggio 5 la prima intervista di coppia di Ambra e Kikò)

Prima intervista di coppia per Kikò Nalli e Ambra Lombardo a ‘Pomeriggio 5’: la coppia, nata durante la permanenza di entrambi nella Casa del Grande Fratello, ha confermato di frequentarsi anche adesso, lontana dalle telecamere che per settimane hanno scrutato i dettagli come segnali di un’inequivocabile attrazione. “Sono presissimo al 100% da Ambra, ma vado con calma”, ha affermato l’hairstylist che però ha tenuto a precisare soprattutto come al primo posto nella sua vita ci siano sempre e solo i suoi figli.

Kiko Nalli: “Non ho usato i miei bambini”

“Dormo con i miei bambini, non li lascio mai”, ha dichiarato l’ex marito di Tina Cipollari introducendo l’argomento sui suoi figli, in queste settimane al centro delle cronache per aver espresso un certo disappunto sulla relazione tra il padre e Ambra. “Quando è finita la serata, alle 3 e mezzo di notte ho chiamato Tina, volevo vederli”, ha detto ancora: “Non ho usato i miei bambini”. Rispetto ai commenti negativi del figlio sul legame con la professoressa, Kikò Nalli ha poi confidato che la questione è risolta: Ambra ormai è accolta dalla famiglia con il sorriso.