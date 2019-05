GF, Malgioglio contro Francesca De André: "Pazza, volgare e terribile" | VIDEO

(Nel video in alto, la lite tra Cristiano Malgioglo e Francesca De André)

Cristiano Malgioglio perde la pazienza con Francesca De André. A far traboccare un vado evidentemente già saturo, è stata l'insinuazione di Francesca secondo cui il cantante parlerebbe di una amicizia con il nonno Fabrizio De André solamente per "riempirsi la bocca". E Malgioglio, amico di vecchia data del cantatuore genovese scomparso nel 1999, non ha trattenuto la sua rabbia.

I precedenti tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato durante la puntata di lunedì scorso, quando Malgioglio si è indignato di fronte ai litigi sfrenati tra Francesca e Rosi Zambini: le due, rivali in amore per Giorgio Tambellini, se ne sono dette di tutti i colori, aizzando le critiche della rete. "Se tuo nonno ti vedesse, si rigirerebbe nella tomba", ha gridato l'opinionista del reality show di Canale 5, una frase su cui Francesca è voluta tornare nel corso della diretta di ieri sera.

Cristiano Malgioglio contro Francesca De André

"Tu mi hai giudicata riempiendoti la bocca del suo nome! - ha gridato Francesca a Cristiano - Il suo sangue scorre nelle mie vene, non nelle tue. Rispettami. Tu ti sei solo preoccupato che la gente sapesse che era tuo amico o meno. Non puoi parlare di una persona morta che non può replicare! Vergognati Cristiano. Ti vuoi vantare di mio nonno? Vergognati".

Immediata la replica del cantante, che ha spiegato come sia stato proprio lui a presentare a Fabrizio quella che sarebbe stata sua moglie, ovvero Dori Ghezzi: "Io non capisco che cavolo stia dicendo questa qui. Ma cosa vuol dire sangue del tuo sangue? Ma sei fuori di testa? Ma tu non sei normale. Sei una pazza totale! Non sei normale! E detto questo ciao, non me ne frega più nulla di te! Spero che tu possa uscire! Sei volgare e terribile, per questo, gli uomini ti lasciano! Vergognati tu, per tutti i danni che hai provocato a casa".

Stamattina il post di Cristiano contro Francesca

Inutili i tentativi di Barbara d'Urso di riportare la pace tra i due. Malgioglio sembra non volerne assolutamente sapere, tanto che, nella mattinata di oggi, ha condiviso su Instagram un nuovo attacco dalla ragazza: "Cari amici di Instagram - ha scritto - non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del Grande Fratello. Le mie scuse in quel momento non erano rivolte a una persona così aggressiva ed esaltata. Ma voi pubblico di casa. In quel momento non avevo capito... capita. Che tristezza dover essere sceso a quel livello .La SIGNORINA ha bisogno di aiuto e non del GF....Adesso capisco molte cose...grazie a voi per l'affetto. Vi lovvoooooo"