GF, Malgioglio contro Gennaro: “Fa la vittima, è furbo e astuto”

Lunedì 10 giugno il verdetto inappellabile del televoto consegnerà alla storia del Grande Fratello il suo sedicesimo vincitore. Nel frattempo le ipotesi e i pronostici su chi potrebbe essere il trionfatore o la trionfatrice del reality condotto da Barbara d’Urso su Canale 5 si azzardano dentro e fuori la Casa, e i nomi dei finalisti si dividono tra quelli più e meno probabili, o per gradimento del pubblico o per presunte strategie studiate per la vittoria.

GF, Malgioglio contro Gennaro: “Furbo e astuto. Gioca le sue carte per vincere”

E proprio a proposito di strategie, Cristiano Malgioglio, opinionista del programma insieme a Iva Zanicchi, poco fa ha detto la sua su Gennaro Lillo, finalista del programma insieme a Enrico Contarin, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni, Erica Piamonte e Francesca De André. Su Instagram Malgioglio ha spiegato perché, a suo dire, il ragazzo non meriti la vittoria del reality, “furbo e astuto” nello sfruttare a suo vantaggio la situazione che lo pone come vittima.

“Grande giocatore furbo e astuto. Gioca le sue carte per vincere il @grandefratello. Lui ha capito tutto...ma anche il pubblico da casa. Non c'e' di peggio che lasciarsi umiliare ... incassa fa la vittima e poi.....il trofeo ahime' se continua così puo' solo sognarlo”, è il pensiero scritto a corredo della foto del ragazzo. Il riferimento, evidentemente, è alla turbolenta storia con Francesca De Andrè che pare ricambiare l’attrazione per lui salvo poi parlargli dell’ex fidanzato Giorgio a cui pensa ancora.

“Avanti Martina bella e fresca come una rosa ... avanti gli altri ragazzi dentro la casa”, ha aggiunto poi Malgioglio, ribadendo il tifo per la ragazza già espresso nei giorni scorsi.