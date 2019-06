Malgioglio attacca Francesca De Andrè, ma Barbara d’Urso non ci sta: “Non è corretto”

(La lite tra Malgioglio e Francesca De Andrè e l'intervento di Barbara d'Urso)

Un’altra lite verbale piuttosto accesa tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè ha segnato la diretta televisiva del Grande Fratello nel corso della semifinale di lunedì 3 giugno. “Non rappresenta le donne, è molto aggressiva. Avrà le sue problematiche, non voglio infierire sul suo passato, tutti abbiamo avuto i nostri problemi”, ha esordito l’opinionista per commentare i post Instagram scritti nei giorni scorsi contro la concorrente di cui Barbara d’Urso ha chiesto spiegazioni.

Malgioglio difende Dori Ghezzi e attacca Francesca De Andrè

La conduttrice ha poi interpellato Francesca perché replicasse alle parole di Malgioglio che, facendo riferimento a Dori Ghezzi, vedova di Fabrizio De Andrè, ha aperto una parentesi sulla delicata questione famigliare della ragazza. “Non mi è piaciuto come hai tratto Dori Ghezzi”, ha affermato l’opinionista che ha esaltato le qualità morali della sua amica citata dalla ragazza nella scorsa puntata in un’ottica decisamente negativa. “Stai facendo slap slap alla famiglia De André. Quando esco ti faccio vedere i documenti della vicenda (…) Hai parlato di mio nonno morto senza cognizione di causa. Ci sono rimasta male, non me l’aspettavo da te”, la replica della ragazza.

Barbara d’Urso frena Malgioglio e difende Francesca De Andrè

“Io non sono qui per fare il teatrino con te perché non mi interessa niente di te. Ma ti voglio dire che tu avresti potuto fare tutto un altro Grande Fratello, perché non sei amata”, ha infine esclamato lapidario Malgioglio rivolgendosi alla concorrente, ed è stato allora che Barbara d’Urso è intervenuta per contraddire il suo opinionista rispetto ad un’affermazione così forte.

“Francesca sei amata e non amata allo stesso modo degli altri concorrenti. Non mi sembra corretto dire questo a Francesca che è ancora una concorrente in gioco”, ha commentato la conduttrice chiedendo l’appoggio del pubblico in studio: “Vi prego di non attaccare ferocemente Francesca perché non sapete tutto della sua infanzia”.