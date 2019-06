GF, Martina festeggia la vittoria con Daniele: il video girato nella notte

Non sarà decollata nella Casa del Grande Fratello la coppia Martina Nasoni-Daniele Dal Moro, ma ciò non toglie che magari qualcosa possa nascere ora che il programma è finito, le telecamere si sono spente e per i protagonisti del reality appena concluso inizia la vita, quella vera.

A fornire elementi per ipotizzare che tra la 21enne neovincitrice di questa 16esima edizione e l’imprenditore veronese sia rimasto qualcosa in sospeso, magari da approfondire ora, lontano da occhi e orecchie indiscrete, è il video che la pagina Instagram Martina Nasoni Team ha postato nella notte a poche ore dalla proclamazione della vittoria.

GF, Martina e Daniele insieme nella notte dopo la finale: il video

Nel breve filmato si vedono Martina e Daniele insieme a poche ore dai festeggiamenti per la finale del reality. Il video è girato nella notte, i due sembrano essere distesi a letto e appaiono molto complici nello scambio di battute su cioccolato da mangiare e dieta da inziare. L’intesa, dunque, appare ben diversa da quella fredda e respingente che a un certo punto si era creata tra i due nella Casa… E d’altronde lo stesso Daniele, una volta arrivato in studio dopo l’eliminazione, ha ammesso di aver provato una certa attrazione fisica per Martina. Attrazione che, magari, adesso potrà essere approfondita, affinché faccia da apripista a qualcosa di più importante.