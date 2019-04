Martina, la 'ragazza col cuore di latta': "Mamma entrava ed usciva dagli ospedali"

(Nel video in alto, il racconto di Martina)

E' una delle storie più toccanti di questa edizione del 'Grande Fratello 2019', quella di Martina, concorrente nel reality di Canale 5 e 21enne che ha ispirato il brano 'La ragazza col cuore di latta' portata al Festival di Sanremo dal cantante Irama. Ed è proprio lei, durante un momento di relax con i coinquilini, a raccontare qualcosa di più del suo passato difficile, segnato da una patologia, la cardiomiopatia ipertrofica, malattia che ha ereditato dalla madre.

"Io ho 21 anni, ma penso di ragionare diversamente dalle mie coetanne - spiega - Tutto dipende da ciò che hai passato nella vita. Ciò che vivi ti fortifica e ti fa vedere la vita in modo diverso". Quindi Martina si lascia andare ad uno sfogo: "Mia mamma ha il mio stesso problema, solo che metteva il peacemaker e il corpo non lo accettava. Ha avuto molte complicazioni". E ancora: "Vedevo mia madre che entrava ed usciva continuamente dagli ospedali, io non piangevo a casa perché dovevo fare forza alla mia famiglia. Sentivo che se crollavo io, crollava mio padre".