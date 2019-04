GF, Michael a Cristian: "Ho visto una tua foto sexy". Lui: "Mi fa impazzire"

Primi giorni, prime occasioni per conoscersi al 'Grande Fratello'. Eppure, c'è chi già aveva avuto modo di spiare i futuri coinquilini prima dell'ingresso nella Casa. E' il caso di Michael Terlizzi, 33 anni, che segue su Instagram Cristian Imparato, 23, e in queste ore si è complimentato per lui per una foto molto sexy, attirando l'attenzione del ragazzo.

"Eri sexy nella vasca da bagno"

"Comunque Cristian io vedo spesso anche le tue foto - ha esordito Michael - Me le sono viste tutte. Mi è rimasta impressa una in particolare di te in vasca da bagno, in posa sexy". "Quindi ti è piaciuta quella foto - ha provocato Cristian, di tutta risposta - Ti è proprio rimasta in mente. Possiamo dire che la mia foto ti ha colpito".

Cristian Imparato stuzzica Michael Terlizzi

Alché Imparato, dichiaratamente gay, ha provato a stuzzicare il coinquilino. "Conoscendo tuo papà (Franco Terlizzi, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ndr), il discorso che tu non hai mai portato a casa una ragazza come l’ha presa? I tuoi non hanno mai fatto domande strane? Dai, è normale che uno a 32 anni possa pensare che sei dell’altra cosa…". E Michael ha risposto: "Io sono estremamente riservato. Però no, non ha pensato altro. Alla fine lui lavorava nei locali e mi vedeva insieme alle belle ragazze in giro in discoteca. Mi vedeva anche uscire con queste ragazze". Insomma, né una conferma, né una smentita sul suo orientamento sessuale.

Cristian: "Michael mi fa impazzire"

Più tardi, Cristian ha ammesso di provare un debole per Michael. "Io quando l’ho visto in televisione sono rimasto scioccato - ha ammesso - appena l’hanno inquadrato ho pensato ‘Oh mio Dio ma chi è?’, lui rispecchia l’uomo che piace, che mi fa impazzire, che mi fa perdere i sensi. Lui ha avuto delle difficoltà, ha un passato che non conosco bene perché ha tanto altro da dire, ma dice solo le cose che ‘si sente protetto di dire’ è tanto bloccato e si sforza di non far vedere quel lato lì. Io spero che un giorno lui lo capisca, non sottovaluti questo problema e si faccia aiutare o da un amico o da uno psicologo".