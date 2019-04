Chi è Michael Terlizzi, concorrente del Grande Fratello 2019: lavoro, vita privata, foto

Michael Terlizzi è un concorrente del Grande Fratello 2019, il reality show in onda a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso e gli opinionisti Cristiano Maglioglio ed Iva Zanicchi. Ma chi è Michael Terlizzi? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere su di lei, dalla carriera alla vita privata.

Grande Fratello: chi è Michael Terlizzi, lavoro

Nato a Milano nel 1986, è laureato in filosofia, voleva fare il giornalista ma poi le cose sono andate diversamente. Oggi lavora come personal trainer ed è molto attento alla forma fisica, infatti passa molte ore in palestra ad allenarsi.

Grande Fratello: chi è Michael Terlizzi, vita privata

Figlio di Franco Terlizzi, l’ex pugile che, lo scorso anno, ha partecipato a L’Isola dei famosi, Michael è molto legato a suo padre e alla sua famiglia. Crede molto in se stesso. È single.

Grande Fratello: chi è Michael Terlizzi, partecipazione ad altri reality show

Nessuno

Grande Fratello: chi è Michael Terlizzi, il percorso nella Casa

Chi è Michael Terlizzi, foto