GF, Michael in lacrime: "Non ce la faccio più"

(Nel video sopra lo sfogo di Michael con Kikò)

Sono giorni molto difficili per Michael Terlizzi. Il ragazzo continua ad avere crolli emotivi e non riesce a tirare fuori le vere ragioni, come ha spiegato a Kikò nella stanza segreta: "Non ce la faccio più a stare qua - si è sfogato in lacrime - Ho solo pensieri negativi in testa, non lo so perché. Non ti so dire cosa, ma ho solo cose negative".

Inutili i tentativi dell'hairstylist di tirargli su il morale, Michael è a terra e il pensiero va alla sua famiglia: "Non sai che darei per un abbraccio a mia madre adesso, sarebbe la cosa più bella del mondo. Penso costantemente a mia madre e mia sorella, mi mancano come l'aria. Sono stato via anche tanto tempo, ma quando andavo via avevo modo di sentirle".

"Ogni tanto crollo anch'io" ha detto ancora, ma Kikò dà la sua sentenza: "Sono due mesi che crolli. Di 60 giorni ne hai passati 10 da paura, tutto il resto è stato mediocre. Non in modo negativo, ma non hai vissuto questa esperienza come la dovevi vivere. Io ti ho conosciuto, ho capito chi sei, ho cercato di spronarti anche con le assenze". Tra i due amici, poi, un abbraccio che dice molto più di qualsiasi parola.