Grande Fratello, il meglio della settimana: tutte le notizie

La Porta Rossa si è aperta appena qualche giorno fa, ma nella Casa se ne stanno già vedendo delle belle. Tra amori e veleni, ecco tutte le notizie sul Grande Fratello, con i suoi quindici concorrenti reclusi nell'appartamento di Cinecittà ed osservati h24. La prossima puntata del reality show va in onda lunedì 15 aprile, in prima serata, su Canale 5: alla conduzione Barbara d'Urso, coadiuvata dalla complicità degli opinionisti Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi.

Grande Fratello news: Gennaro e Mila nuova coppia?

Gennaro e Mila hanno già scoperto di avere tante cose in comune, affinità che è stata subito notata da Kikò e annunciata al resto della compagnia con tanto di brindisi. Scoppierà l'amore? QUI LA NOTIZIA COMPLETA

Grande Fratello news: Erica fa coming out

La 30enne di Campi Bisenzio, ex ragazza immagine ed oggi commessa, è single ma ha rivelato di essere attratta da entrambi i sessi: "Mi garbano sia uomini che donne, ma immagino che avrò una famiglia con un uomo", spiega. QUI LA NOTIZIA COMPLETA

Grande Fratello news: Cristian Imparato fa coming out

Cristian Imparato, ex vincitore di ‘Io Canto’ ha parlato per la prima volta della sua omosessualità durante una conversazione con i compagni: “Io in televisione non ho mai fatto outing. Non mi piace andare in giro a dire di essere gay. Questa è una mia scelta (...) Ma sogno una famiglia”, ha affermato il 23enne palermitano. QUI LA NOTIZIA COMPLETA

Grande Fratello News: Kikò Nalli racconta la fine del matrimonio con Tina Cipollari

L'hairstylist e l'opinionista di 'Uomini e Donne' si sono detti addio nel 2017 dopo 15 anni insieme. "Oggi i miei figli stanno una settimana con me ed una con lei - ha spiegato - Abbiamo mantenuto lo stesso appartamento e ci invertiamo in casa. Tina è forte. Io e lei viviamo la valigia in mano. Sono i figli che devono stare a casa tranquilli". QUI LA NOTIZIA COMPLETA

Grande Fratello news: Valentina Vignali: "Ho vinto la battaglia contro il cancro"