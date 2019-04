‘Grande Fratello’, anticipazioni prima puntata: "Sorprese e spiazzanti fuori programma"

Parte stasera, lunedì 8 aprile 2019, in prima serata su Canale5, la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da una infaticabile Barbara d’Urso che anche quest’anno mette il “cuore” alla guida del reality più longevo della tv italiana.

Al suo fianco nella guida del programma che durerà dieci puntate ci sono Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio nel ruolo di opinionisti, pronti a commentare le dinamiche interne alla Casa di Cinecittà che si appresta ad accogliere 16 concorrenti.

Grande Fratello 16, anticipazioni prima puntata

16 i concorrenti in gara, alcuni dei quali sono stati già annunciati, come Ivana Icardi (sorella del campione dell’Inter Mauro), Serena Rutelli (figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli), Cristian Imparato (vincitore nove anni fa del talent musicale Io Canto), Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari) e la professoressa Ambra Lombardo. Ma sarà nel corso della prima puntata in diretta su Canale 5 che il Grande Fratello svelerà i nomi e i volti del resto del cast pronto a varcare la “porta rossa” per aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro.

“Non mancheranno ulteriori sorprese e spiazzanti fuori programma”, si legge nel comunicato della produzione: il ciclone “Lemme”, infatti, sta per abbattersi sulla Casa di Cinecittà, e l’interrogativo su cosa possa aver deciso per il dietologo dei vip il Grande Fratello si aggiunge alle altre curiosità sull’edizione pronta a partire.

Ma oltre all'incognita "Lemme" resta da capire chi tra Angela, Audrey, Erica e Daniela, i quattro aspiranti concorrenti che da mercoledì 3 aprile stanno vivendo l’esperienza del “Grande Ranch”, entrerà a tutti gli effetti nel cast del reality. Come sempre, il pubblico sarà protagonista attivo del programma, grazie alle tantissime iniziative interattive del sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it, dell’app Mediaset Play e dei vari profili social del programma. L’hashtag della nuova edizione è #GF16.