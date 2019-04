Grande Fratello, tutto sulla prima puntata. Da Serena Rutelli a Valentina Vignali

Al via ieri sera la nuova edizione del "Grande Fratello". Un ibrido tra le versioni nip/vip. "Perché non ci interessa badare alle etichette, ma portare in tv storie che possano sorprendere", ha spiegato il capo progetto Andrea Palazzo, anticipando ogni perplessità sui tecnicismi. Alla conduzione la bellissima ed instancabile Barbara d'Urso, capace di trainare quattro programmi in contemporanea (oltre al Gf, anche Live - Non è la d'Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live) senza mai accennare ad un calo dell'entusiasmo. Chapeau.

Nel cast sette inquilini "non famosi" - come impone la formula originaria - e nove volti noti al "mini mondo" di Barbara, quello dei talk rosa del pomeriggio, che ormai sono diventati un vero e proprio volano da reality. Chi sono? I "nuovi vip" della tv, quelli famosi in quanto famosi: gli ex concorrenti di qualcosa, i parenti di qualcuno. E poi "gnocche" ed "addominalati", come ama definirli la conduttrice, forte del suo lessico deliziosamente d'Ursista. "E ci sono anche due gay, anzi tre e mezzo", scherza Cristiano Maglioglio, opinionista insieme ad Iva Zanicchi, con cui è perfettamente complice. Un gruppo che dà l'aria di essere ben assortito per scatenare tutte quelle dinamiche fatte d'amore e di litigi che sono utili ad un reality. Di seguito tutti i concorrenti, spartiti in "filoni" propedeutici all'analisi dell'allegra brigata.

I "PARENTI DI"

Serena Rutelli, estetista 29enne, ma soprattutto figlia adottiva dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e della giornalista Barbara Palombelli: "I miei genitori sono secchioni, ma io sono l'opposto. Si sono rassegnati al mio sogno di entrare al Grande Fratello", scherza. E Barbara d'Urso rassicura il pubblico su eventuali raccomandazioni: "Ha sostenuto un provino come tutti gli altri. Un giorno sua mamma mi ha chiesto come avrebbe dovuto fare per partecipare al casting e così ha fatto. Poi io, insieme agli autori, mi sono innamorata subito di lei: è una ragazza semplicissima e fiera del suo lavoro".

Michael Terlizzi, ovvero l'apoteosi del "personaggio televisivo" non inquadrabile in una professione definita di spettacolo, ma frutto di una concatenazione di concause. Figlio di Franco Terlizzi, a sua volta ex naufrago dell'Isola dei Famosi, a sua volta famoso come personal trainer dei vip, che al mercato mio padre comprò. Laureato in filosofia, "perché sono molto introspettivo", e fiero di essere al Grande Fratello, "perché potrò farmi molte domande".

Kikò Nalli, 49, hairstylist, ex marito di Tina Cipollari, reduce dal divorzio arrivato due anni fa, "e infatti se c'è qualche co-inquilina interessante mi ci butto, ma guai a chi tocca Tina". Barbara avverte: "Ha l'ormone a mille".

Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, a sua volta ex concorrente del 'Grande Fratello Vip' ed ex tronista di 'Uomini e Donne'. E' più fisicato del fratello ed accende l'ormone ad Iva Zanicchi: "Lo preferirei mezzo nudo", dice.

Gennaro, 27, modello ed ex di Lory Del Santo. Cresciuto con la mamma e la sorella a Parco Verde, quartiere difficile di Napoli, che "mi ha dato la cazzimma". Ha il sorriso più bello della Casa. Trascorre tutta la puntata a petto nudo, perché Barbara lo introduce con una gag in piscina. A chi, nel corso della puntata, gli chiede come mai è in déshabillé, risponde: "Mi hanno rimasto così". La d'Urso prova a tamponare lo sfondone grammaticale: "Da noi, a Napoli, si dice così".

