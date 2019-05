Grande Fratello, arriva a sorpresa il fidanzato di Serena Rutelli | VIDEO

(Nel video in alto, Serena Rutelli incontra il fidanzato)

Un'altra sorpresa per Serena Rutelli al 'Grande Fratello'. Dopo la lettera della madre biologica e quella del fratello biologico, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha rivisto ieri il fidanzato Prince durante una incursione in studio. E' stata Barbara d'Urso ad organizzare il colpo di scena, invitando la ragazza a lasciare momentaneamente la Casa per raggiungerla. E così, al centro della passerella, la 29enne ha potuto riabbracciare l'amato compagno, la cui mancanza l'aveva fatta crollare in lacrime qualche giorno fa. Il ragazzo è arrivato in studio tenendo in braccio un enorme peluches a forma di orso che Serena ha portato con sé nella Casa. Dopo un momento di forte commozione, la coppia si è scambiata abbracci e baci appassionati. I due fanno coppia da un anno.

Chi è il fidanzato di Serena Rutelli

Serena parla dell'amore per il fidanzato sin dai primi giorni di reality show. "Ci siamo innamorati subito. Lui mi ha detto che vuole una storia seria", ha confidato a Francesca De André, per poi rivelare la reazione di mamma e papà: "Mia madre è una che se non le piaci non ti vuole a casa. Lei è una come me che legge negli occhi e ha detto che le piace". "Nell’ultimo messaggio che mi ha mandato mi ha scritto ‘Amore sei forte, tieni duro. Ti voglio sposare’".