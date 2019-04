GF, Valentina si confida: “Sono stata operata di cancro, l'ho raccontato solo quando sono guarita”

(Valentina e la malattia: "Ho scelto di renderla pubblica quando sono guarita")

Tempo di prime confidenze nella Casa del Grande Fratello tra i concorrenti che iniziano a raccontarsi le proprie esperienze di vita. Dopo la storia toccante di Martina che ha ispirato il brano 'La ragazza col cuore di latta', portata al Festival di Sanremo dal cantante Irama, a confidare il proprio vissuto è stata Valentina Vignali, cestista e influencer ex fidanzata di Stefano Laudoni. Qualche anno fa la 27enne riminese è stata operata alla tiroide per un cancro, tema delicato che ha affrontato con i compagni ai quali ha spiegato i motivi per cui ha voluto rendere nota la sua storia una volta guarita. “Sono stata operata di cancro nel 2013, ho fatto radioterapia e tutte le cure. La cosa era segreta, l’ho resa pubblica quando sono guarita”, ha raccontato Valentina: “Non mi piace fare la vittima né raccontare per mettere ansia. Raccontare un’esperienza è una cosa intelligente quando è un esempio positivo”.

Valentina Vignali, la lotta contro il tumore

La scoperta del tumore di Valentina Vignali risale al 2012, e la diagnosi, dopo diversi controlli, fu carcinoma papillare. Da lì l’intervento e la lenta ripresa, grazie all’amore della famiglia e a quello per il basket. Un periodo buio per Valentina, fortunatamente terminato con la completa guarigione, ma comunque indimenticabile. Risale allo scorso 12 settembre, infatti, il post con cui la cestista ha voluto ricordare l’operazione.

“È stato un selfie speciale, l’ho inviato a una persona per far sapere: eccomi sono ancora qui, ce l’ho fatta anche stavolta. Il risveglio con la morfina o quella roba lì non te lo dimentichi mica, ancora dopo 5 anni è la cosa che mi ha più sballato in vita mia”, ha scritto Valentina in calce alla foto che la vede appena uscita dalla sala operatoria il 12 settembre 2013: “Dopo 5 anni esatti era giusto raccontarvi cosa c’è dietro all’unica immagine che ho di quei momenti (…) Non tutti vincono la battaglia, io sono fortunata, e arrivare in fondo al tunnel è un’esperienza che ti fa capire e rivalutare tante cose della vita”.