Martina Nasoni vince il Grande Fratello 16

Martina Nasoni è la vincitrice del Grande Fratello 16. La 21enne di Terni ha battuto Enrico Contarin con il 60% delle preferenze espresse dal pubblico attraverso il televoto al termine di una finale che ha lasciato ampio spazio alle emozioni, ai ricordi, alla gioia di un’esperienza durata 63 giorni. A lei va il premio di 100mila euro.

Sette i concorrenti che si sono contesi il podio in questa puntata, quattro dei quali - Martina Nasoni, Gianmarco Onestini, Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro - arrivati già nei primi quattro posti della classifica. Enrico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De André, invece, hanno dovuto affrontare il televoto lasciato aperto per tutta la settimana che ha stabilito prima l’eliminazione di Erica, poi quella di Francesca.

Nel corso della diretta sono stati aperti diversi televoti flash, il primo tra Gennaro che ha casualmente pescato l’unico dei quattro blocchetti con il bollino nero, e Gianmarco, quest’ultimo scelto di comune accordo insieme a Martina e Daniele: a dover abbandonare il gioco è stato Gennaro. Il secondo televoto ha chiamato in sfida Daniele e Martina, decretando l’eliminazione di Daniele e l’accesso diretto alla finalissima di Martina. Rimasti in tre, ad abbandonare la Casa classificandosi al terzo posto è stato Gianmarco.

Chi è Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16

Nata a Terni il 3 aprile del 1998, Martina è una ragazza semplice, forte e fragile allo stesso tempo, positiva e determinata. E' affetta da cardiomiopatia ipertrofica, un disturbo cardiaco congenito ereditato dalla mamma, e dall'età di 12 anni vive con un pacemaker. La sua storia ha ispirato Irama che della sua storia ha parlato nella canzone "La ragazza con il cuore di latta".

Entrata single nella casa del Grande Fratello, nel corso dei due mesi di permanenza nel reality ha subito il fascino di Daniele Dal Moro che, se in un primo momento pareva propenso ad intrecciare un qualche legame, in seguito ha manifestato più di una perplessità per via della loro differenza di età e degli atteggiamenti di lei definiti reputati infantili.