GF, Vladimir: "Ho dormito tutta la notte con Michael"

(Nel video sopra Vladimir in cucina con le ragazze parla della notte trascorsa con Michael)

Canticchia Vladimir Luxuria al risveglio e in cucina Martina e Serena notano subito il buonumore. "Ho dormito tutta la notte con Michael" la risposta di Vladi, che è riuscito a tenere a bada Terlizzi: "Appena iniziava a russare gli facevo così col ditino, lui mi percepiva, cambiava posizione e smetteva".

Tra i due sta nascendo una bella amicizia e poco dopo è Michael a raggiungerlo in cucina per chiedergli di seguirlo in giardino. "Lo vedo che non riesci più a stare senza di me dopo quello che è successo stanotte" scherza Vladimir con quello che ormai nella Casa è il suo complice.