Gf Vip, Adriana Volpe e la bomba sulla Rai in diretta

(Nel video sopra il racconto di Adriana Volpe)

Maternità e lavoro, tasto dolente anche in tv. Lo sa bene Adriana Volpe, mamma di Gisele - nata 9 anni fa -, che ha dovuto lottare in Rai per vedere i suoi diritti tutelati. Dove lo ha raccontato? Dalla concorrenza, punzecchiata da Alfonso Signorini. che durante la terza puntata del Grande Fratello Vip le ha servito la bomba da sganciare su un piatto d'argento, chiedendole le difficoltà affrontate per diventare madre.

"Non è stato facile per tanti motivi - ha spiegato la conduttrice, in Rai fino a due anni fa -. Molte volte anche sul lavoro non ti aiutano a essere madre o a diventare madre. Mia figlia è nata nel 2011 e sui nostri contratti, fino ad allora, c'era scritto 'in caso di gravidanza, l'artista deve dare immediata comunicazione all'azienda e l'azienda può recidere il contratto. Nulla sarà dato e nulla sarà dovuto'".

"Parliamo dei contratti Rai?" ha chiesto Signorini, strappando la risposta affermativa della Volpe. "Ogni anno che andavo a firmare chiedevo di cambiare quella clausula - ha spiegato ancora -. Una donna che poteva contare sul lavoro di 9 mesi, se fosse rimasta incinta c'era questa spada di Damocle". Poi quella clausula è stata eliminata, merito anche di Adriana: "Quando ti trovi davanti un muro di gomma, l'unico modo per cambiare le cose è far parlare i giornali".