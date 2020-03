Gf Vip, Adriana Volpe ha avuto contatti con la famiglia: "Motivi personali"

Permesso speciale per Adriana Volpe che nella giornata di sabato ha avuto la possibilità di avere contatti con la famiglia. In Casa da due mesi, non è chiaro se la conduttrice abbia incontrato il marito e la figlia oppure se tra loro ci sia stata una telefonata, ma soprattutto non sono stati specificati i motivi di questo incontro.

Il Grande Fratello si è limitato a comunicarlo sui social senza entrare nei dettagli. Questo il post: "Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia".

Qualcuno pensa che la Volpe abbia voluto vedere la famiglia dopo le ultime tensioni in Casa che l'hanno travolta - anche se ne è uscita da gran signora - oppure per spiegare personalmente alla figlia Gisele, di 8 anni, che il reality è stato prolungato di un mese. Un assenza durata poche ore: Adriana Volpe, infatti, è già rientrata in Casa.