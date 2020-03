Grande Fratello Vip, Adriana Volpe abbandona il gioco in lacrime (VIDEO)

Oggi pomeriggio, giovedì 19 marzo 2020, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. Ad annunciarlo in una nota è la redazione del reality show di Canale 5, che però non aggiunge dettagli circa le ragioni che hanno portato la conduttrice a lasciare il gioco. "Devo veramente uscire. Lo faccio per il mio ruolo di mamma e moglie. Ho delle cose importanti da risolvere", ha spiegato l'ex concorrente. Già qualche giorno fa ad Adriana era stato consentito di entrare in contatto con la sua famiglia. Mentre nelle ultime ore la rete si interrogava sull'insolito silenzio del marito Roberto Parli, agente immobiliare e padre della figlia Gisele, solitamente attivo su Instagram.

Adriana Volpe lascia il Grande Fratello Vip: il percorso nella Casa

Una privazione importante per la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Volpe, infatti, era una delle concorrenti più apprezzate sin dall'inizio del gioco. Anche negli ultimi giorni, quando i coinquilini si erano mostrati comprensibilmente scossi dalle notizie sull'emergenza Coronavirus arrivate dalla produzione, la presentatrice trentina era riuscita a risollevare gli animi, invitando tutti ad intrattenere il pubblico costretto all'isolamento forzato. Oggi il passo indietro, a due settimane dalla finale.

