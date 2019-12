Grande Fratello Vip, chi è Adriana Volpe: lavoro e vita privata della concorrente

Adriana Volpe è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla showgirl, dalle informazioni biografiche a quelle professionali, ecco una scheda che fornisce tutti i dettagli.

Chi è Adriana Volpe, lavoro

Adriana Volpe, 46 anni, è nata a Trento e ha iniziato la sua carriera come modella. Il suo debutto televisivo risale al 1993 quando viene scelta come valletta per il programma del sabato sera di Rai Uno ‘Scommettiamo che...?’ condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. L’anno successivo vince il concorso di bellezza Prima Miss dell'anno 1994 e nel 1995 debutta come attrice sul grande schermo nei Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo.

Dopo un periodo a TMC 2, nel 1999 torna in Rai nel programma del secondo canale Mezzogiorno in famiglia a cui, dal 2003 al 2009, affianca il programma Mattina in famiglia. Nel 2004 è stata protagonista di un calendario sexy per il settimanale Panorama. Dal 2009 al 2017 ha condotto per otto edizioni il programma I fatti vostri, in onda ogni mattina su Rai 2 insieme a Giancarlo Magalli con cui i rapporti si sono definitivamente incrinati in seguito a una lite televisiva, apripista a furenti botta e risposta lanciati via social. Insieme a Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, è stata al timone di Mezzogiorno in famiglia, in onda ogni sabato e domenica mattina su Rai 2 fino alla chiusura del programma.

Chi è Adriana Volpe, vita privata

Dopo un matrimonio durato 4 mesi nel 2000, il 6 luglio 2008 Adriana Volpe ha sposato l'imprenditore svizzero Roberto Parli dal quale ha avuto la figlia Gisele, nata nel 2011.

Chi è Adriana Volpe, partecipazione ad altri reality show

Nel 2007 Adriana Volpe è stata una delle concorrenti della seconda edizione del talent show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nel 2018, in coppia con Marcello Cirillo, ha poi partecipato alla settima edizione del reality show di Rai 2 Pechino Express.