Adriana Volpe ai ragazzi del GF Vip: “Provo incredulità e tristezza, il mondo è cambiato”

(Il videomessaggio da parte di Adriana Volpe ai suoi ex compagni di viaggio)

Il Grande Fratello Vip continua ad andare avanti nel pieno di un’emergenza sanitaria che ha sconvolto anche gli equilibri all’interno della Casa di Cinecittà, dove gli inquilini, informati di quanto sta accadendo in Italia e nel mondo, proseguono sì la loro vita ‘televisiva’, ma senza la spensieratezza di un tempo.

Com’è noto, Adriana Volpe ha dovuto lasciare il reality di Canale 5 per raggiungere la propria famiglia, poche ore dopo segnata dalla morte del suocero contagiato dal coronavirus. Una perdita importante per le dinamiche del gioco e pure per la rete affettiva che si era creata tra i concorrenti anche grazie alla conduttrice che, nella 18esima puntata in onda mercoledì 25 marzo, ha rivolto un videomessaggio ai suoi ex coinquilini.

GF Vip, il messaggio di Adriana Volpe agli ex compagni

“Che effetto mi fa girare questo video. Mi rendo conto che l’emozione mi tradisce e che non riesco ad arrivare fino in fondo. Così, ho scritto una lettera per voi… Quanto è cambiato il mondo da quando siamo entrati, provo incredulità e tristezza”, ha esordito così Adriana Volpe nel videomessaggio rivolto ai ragazzi del GF Vip. Visibilmente emozionata e senza dare loro spiegazioni sulle ragioni che l’hanno costretta ad abbandonare la casa, la conduttrice ha poi proseguito rivolgendo a ognuno un pensiero, concludendo con l’augurio che si possa tornare presto alla normalità.

“Ci manchi, tre mesi così non si possono dimenticare”, ha commentato poi Alfonso Signorini rivolgendosi ad Adriana definita “protagonista assoluta” di un’edizione rivelatasi davvero difficile.

GF Vip, eliminate Fernanda Lessa e Sara Soldati

Quanto al gioco, nella 18esima puntata del GF Vip c’è stata una doppia eliminazione, ovvero quelle di Fernanda Lessa e Sara Soldati. Quanto ai nominati, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila sono i concorrenti che si giocano il posto di permanenza nel reality che terminerà mercoledì 8 aprile.