Adriana Volpe vs Barbara Alberti: “Mi attacchi sempre”. E lei ribatte: “Sono sconcertata”

(Adriana Volpe a Barbara Alberti: "Ma perchè devi sempre attaccarmi?")

Momento di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, teatro di discussioni tra i coinquilini che, a un certo punto della convivenza forzata, evidentemente fanno fatica a trattenere i moti di stizza. Protagoniste dell’ultimo schietto faccia a faccia sono state Adriana Volpe e Barbara Alberti, con la prima che durante una discussione sulle nomination in vista della puntata di stasera, ha sbottato contro la seconda accusata di attaccarla sempre.

GF Vip, Adriana Volpe contro Barbara Alberti

Le nomination in anticipo richieste dal Grande Fratello durante la settimana era il tema affrontato dai concorrenti quando Barbara Alberti ha spiegato di non aver compreso il regolamento e di aver votato un uomo poiché convinta di non poter fare il nome di una donna. E’ stato allora che la ex conduttrice Rai ha ribadito di averle spiegato più volte spiegato le regole. “Pensi che finga?”, ha allora chiesto la scrittrice; pronta la replica di Volpe: “No, te l’abbiamo detto. Ma perché devi sempre attaccarmi ogni volta che ti dico una cosa? Giuro che non parlo più, adesso io non parlo perché ogni volta che dico una cosa sembra sempre che sia un attacco a lei.

Definendosi “sconcertata”, Alberti ha poi spiegato a Volpe ciò che pensa di lei e ha fatto riferimento alle ultime forti dichiarazioni rese dalla conduttrice in tv: “Non avevo nessuna intenzione bellicosa. Tu devi capire una cosa... Io non l’avrei mai avuto un coraggio del genere in televisione di dire… tu per me sei intoccabile”.

“Sei a un livello superiore perché hai fatto una cosa che pochissime altre farebbero, e di cui probabilmente pagherai anche le conseguenze, sapendo quel che facevi”, ha aggiunto ancora mentre Adriana Volpe la ascoltava in silenzio: “ Figurati se mi incazzo con te a priori”. Alla fine, pace fatta con un abbraccio ha scacciato le incomprensioni.