Adriana Volpe ha lasciato il GF Vip, Signorini: "Problemi di salute che riguardano i suoi cari"

Adriana Volpe ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip per motivi personali. "Devo veramente uscire. Lo faccio per il mio ruolo di mamma e moglie. Ho delle cose importanti da risolvere", ha spiegato in lacrime ai compagni di gioco l'ormai ex concorrente a cui, già qualche giorno fa, era stato anche consentito di entrare in contatto con la sua famiglia.

Nella tarda serata di ieri, attraverso una diretta Instagram sull’account di Chi Magazine, Alfonso Signorini è entrato più nello specifico della serietà delle ragioni che hanno indotto Adriana Volpe a tornare dalla sua famiglia: "E' uscita dalla casa pochi minuti fa perché ha dei seri problemi famigliari, problemi di salute che riguardano i suoi cari. Quando si parla di salute in questo momento, sappiamo che si parla di una sola malattia purtroppo".

Adriana Volpe saluta i compagni del GF Vip tra le lacrime

In lacrime Adriana Volpe ha comunicato la sua decisione di abbandonare il GF Vip ieri, giovedì 19 marzo, in giardino: “Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio ‘Andrà tutto bene’. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti”.