Gf Vip, aereo per Giulia Provvedi: il messaggio sul fidanzato

(Nel video sopra l'arrivo del messaggio per Giulia Provvedi)

La mamma è sempre la mamma. Dopo giorni di dubbi, tormenti e lacrime per le voci sul presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini, Giulia Provvedi finalmente tira un sospiro di sollievo e torna a sorridere.

Un aereo sulla Casa le porta un messaggio chiaro: "Pier ti ama, non credere ad altro". Firmato Mamma Monica. Grande gioia per Giulia e per sua sorella Silvia, che corre ad abbracciarla. Felicissimi anche tutti gli altri vip, che negli ultimi giorni hanno provato a incoraggiare la gemellina delle Donatella, con scarsi risultati. Ora finalmente è tornato il sereno.