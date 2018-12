Lite Corona-Blasi, la rivelazione di Signorini: "Dietro le quinte c'era Totti. Ecco cos'è successo"

(Nel video in alto, Alfonso Signorini parla della lite di Ilary Blasi e Fabrizio Corona)

Alfonso Signorini, incolpato più volte di mantenere un atteggiamento omertoso rispetto alla lite scoppiata in diretta tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona nella puntata del 25 ottobre del 'Grande Fratello Vip', rompe finalmente il silenzio dopo un mese. Lo fa in diretta a 'Mattino 5', ospite di Federica Panicucci, dove analizza nel dettaglio quanto successo, dalle sue impressioni sull'umore di Ilary alla tensione che pervadeva il basckstage, dove era presente anche Francesco Totti, marito della conduttrice.

Signorini parte dalla memoria difensiva presentata una settimana fa dai legali di Corona (che, in buona sostanza, afferma che quanto avvenuto in diretta sia frutto di un accordo volto ad aumentare lo share della trasmissione). "Gli avvocati avrebbero deposto una testimonianza dicendo che tutto quello che avete visto fino a questo momento fosse programmato, cioè che facesse parte di un copione per rissollevare gli ascolti del programma. Non è assolutamente così. E' stata una cosa talmente improvvisa che ho visto io, con i miei occhi, persone che cercavano di fermare in ogni modo Ilary mentre parlava. E poi sicuramente Ilary non è una donna che segue copioni se si parla della sua vita privata. La sua reazione era qualcosa che aveva dentro e che non vedeva l'ora di tirare fuori dopo 13 anni. Era la prima volta che si trovava faccia a faccia con Corona".

Perché Alfonso, opinionista sempre pronto ad intromettersi tra le liti e gli amori che nascono in trasmissione, non è intervenuto? "Non sono intervenuto perché era una questione privata che riguardava loro due e non il programma". E aggiunge: "Fossi stato in lei non avrei tirato fuori questa questione al GF Vip, perché non c'entrava nulla, ma capisco la reazione di una donna che aveva una questione da risolvere".

Nel backstage c'era Francesco Totti

Poi la rivelazione: quella sera nel backstage degli studi di Cinecittà c'era anche Totti, accompagnato dai genitori di Ilary. "Dopo la lite, Corona ha dato di matto, Ilary invece ha ripreso in mano le redini del programma, ma certamente c'era molta tensione. C'era Totti dietro le quinte insieme ai suoi genitori: erano allibiti. Francesco era abbastanza teso. Fabrizio e Francesco non si sono incrociati, ma neanche noi abbiamo più visto Fabrizio. Sarebbe dovuto tornare in studio dopo l'accaduto ma non è tornato...."