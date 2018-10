Gf Vip, Signorini e la Marchesa: ecco cosa si sono detti all'orecchio

Cosa si sono detti Alfonso Signorini e la Marchesa d'Aragona quando lei, sul finire della puntata, è arrivata in studio perché eliminata dal gioco? E' quello che si sono chiesti i telespettatori del reality di Canale 5. Ed oggi arriva la risposta.

Mentre infatti, durante la diretta, le parole dei due sono sembrate incomprensibili perché pronunciate velocemente, ad un ascolto più attento è possibile capire chiaramente il botta e risposta.

E' stato in particolare Alfonso che, abbracciando la marchesa, è sembrato intenzionato a volerla rassicurare circa il caos scoppiato sulla sua presunta finta nobiltà. “Bravissima, ti adoro, ti adoro, brava, brava, brava - le ha detto, complimentandosi per il percorso intrapreso nella Casa - Poi magari ci parliamo, così ti dico un po’ come affrontare la gabola”. “Sì, tanto ho il tuo cellulare io”, ha risposto la D'Aragona.