Gf Vip: ecco chi è Anna Tripoli, la "misteriosa" fidanzata di Andrea Mainardi

Anna Tripoli, fidanzata di Andrea Mainardi, esce allo scoperto. La ragazza dello chef del 'Grande Fratello Vip', si racconta in una intervista rilasciata al settimanale 'Spy', svelando per la prima volta come vive il fatto di vedere il compagno recluso nella Casa più spiata d'Italia.

Anna, piuttosto riservata, ammette che in un primo momento è rimasta un po' interdetta rispetto alla nuova avventura professionale del fidanzato. Poi, però, ha voluto assecondare le sue inclinazioni. "Quando Andrea mi ha comunicato di voler partecipare ero un po' perplessa - dice in esclusiva a "Spy", nel numero in edicola questa settimana - non nascondo di essermi anche spaventata. Io nella vita faccio altro e non mi piace apparire, ma appoggerò sempre Andrea e le sue scelte lavorative".

E chissà che presto non deciderà di mettere da parte gli imbarazzi e fare una sorpresa al suo Andrea! Lo scopriremo nelle prossime puntate...