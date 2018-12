Gf Vip, Andrea Mainardi rientra in Casa dopo l'incidente

(Nel video sopra Andrea Mainardi si allena con gli altri vip)

Andrea Mainardi sta bene ed è rientrato in Casa dopo l'incidente avuto la scorsa notte. Nessuna frattura al setto nasale, come si era temuto, solo una brutta botta. Lo chef si era scontrato violentemente con la vetrata della veranda, chiedendo subito di essere soccorso.

I medici della produzione, dopo un primo controllo, hanno preferito portarlo in ospedale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Tornato nel loft di Cinecittà dopo qualche ora, Mainardi ha riabbracciato i suoi compagni d'avventura ed è pronto per la finalissima di lunedì 10 dicembre. Andrea è in gran forma, tanto da rimettersi subito sotto con l'allenamento. Solo uno spavento.