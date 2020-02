Andrea Montovoli vuole lasciare il GF Vip: “Ho trovato il mio tesoro. Non ho più motivo di restare”

Andrea Montovoli è in crisi e ha manifestato ad Adriana Volpe il suo desiderio di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip che gli rimanda i brutti momenti trascorsi in carcere da ragazzino. “Mi è tornato in mente perché qua ho provato delle sensazioni che mi hanno riportato a quella faccenda” ha spiegato l’attore che aveva confidato il suo passato segnato dalla morte del padre e dalla condanna a sei mesi di reclusione.

“Non sono venuto qua per il tesoro finale, ma per trovare il mio. L'ho trovato e quindi non ho più motivo di restare”, ha aggiunto: “Ho la possibilità di chiudere un cerchio aperto 17 anni fa, quando nessuno mi ha detto ‘puoi prendere quella porta'. Sono arrivato….Aspettiamo domani, vediamo il televoto”.

Ma il televoto è stato annullato su decisione della produzione dopo “i comportamenti inaccettabili” di un concorrente: chi tra lui, Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto è tutto ancora da vedere.