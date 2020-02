Grande Fratello Vip, anticipazioni: le rivelazioni di Alessandro Graziani su Serena Enardu

Una puntata che prevede colpi di scena importanti quella del Grande Fratello Vip di venerdì 14 febbraio. Anche nell’undicesima serata in onda nella giornata dedicata agli innamorati sono i sentimenti dei concorrenti al centro delle discussioni che si arricchiscono delle rivelazioni carpite da Alfonso Signorini ad Alessandro Graziani, il single che durante ‘Temptation Island Vip’ ha fatto vacillare e poi finire la storia tra Serena Enardu e Pago.

Grande Fratello Vip, le rivelazioni di Alessandro Graziani su Serena Enardu

Secondo quanto riportato da Vicolo delle News, durante la registrazione della puntata di Uomini e Donne in onda ieri 13 febbraio Alfonso Signorini ha chiesto a Maria De Filippi di poter intervistare Alessandro Graziani, ex tentatore oggi corteggiatore di Giovanna Abate e Sara Shaimi, così da indagare sul loro attuale rapporto per carpire se potrebbe minare o meno la storia con Pago ricucita nella Casa. Le sue dichiarazioni saranno così rivelate nel corso della puntata che, a questo punto, si prospetta come determinante per la relazione tra Serena e Pago già minata dalle rivelazioni del fratello di lui nella scorsa puntata.

Adriana Volpe e Paola Di Benedetto

Adriana Volpe sarà raggiunta dal marito per augurarle un buon San Valentino, lo stesso che potrà festeggiare Paola Di Benedetto a cui il fidanzato Fede del duo ‘Benji e Fede’ ‘ ha dedicato una canzone. Infine, Barbara Alberti tornerà in studio per raccontare i motivi che l’hanno portata a ritirarsi e si conoscerà chi tra Serena e Licia sarà eliminata dal gioco.