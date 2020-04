Grande Fratello Vip, tutte le anticipazioni della finale: dai papabili vincitori al "pubblico virtuale"

Mercoledì 8 aprile 2020 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale della quarta edizione di “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da EndemolShine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Un'edizione unica sotto tanti punti di vista. È la versione celebrity più lunga di sempre (20 puntate in onda dall’8 gennaio all’8 aprile 2020) e quella con più concorrenti (29 in tutto), ma è stata soprattutto - ed inevitabilmente - segnata anch'essa dall'emergenza coronavirus, con costanti incursioni di Signorini che ha avuto il compito di informare i ragazzi circa la ultime notizie d'attualità.

Al momento, nella Casa di Cinecittà, sono rimasti in 7: Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese - tutti e tre al televoto per guadagnare gli ultimi due posti da finalisti - Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta (già decretati finalisti nelle scorse puntate). Solo uno tra loro si aggiudicherà il montepremi in palio di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficienza.

A caratterizzare l'ultima puntata, ci sarà linedita iniziativa legata al "pubblico virtuale": per ovviare allo studio vuoto (obbligatoriamente, viste le norme anti-contagio), gli spettatori che lo desiderano potranno far sentire la loro presenza attraverso un video postato sulle Instagram Stories.

Chi vince Grande Fratello Vip: Patrick favorito

E' il sito superscommesse.it ad azzardare il nome del papabile vincitore. "Nonostante non abbia ancora garantito l'accesso in finale, per il momento è Patrick Ray Pugliese il principale favorito alla vittoria del Grande Fratello vip - si legge - Dietro Patrick la concorrenza è piuttosto agguerrita con la showgirl Antonella Elia e il giovane Paolo Ciavarro (figlio degli attori Massimo ed Eleonora Giorgi) che sembrano poter avere ottime chance di successo. Attenzione anche alla quota di Aristide Malnati".

Chi sono i concorrenti rimasti al Grande Fratello Vip

· Antonella Elia è una delle protagoniste principali di questa edizione. È stata il personaggio più controverso all’interno della Casa: sia per le litiingaggiate a più riprese con gli altri concorrenti – memorabili quelle con Valeria Marini e Fernanda Lessa – sia perché è riuscita a tirare fuori fragilità e sensibilità, mostrando un lato inedito di sé.

· Andrea Denver è stato uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione, in particolare per l’affettuosa amicizia con Adriana Volpe. Il suo percorso nella Casa non è stato sempre facile: non sono mancati momenti di sconforto – non di rado sfociati nelle lacrime - che hanno mostrato al pubblico la sua grande sensibilità.

· Patrick Ray Pugliese, veterano di “Grande Fratello”, è entrato di diritto nella mitologia del reality per la sua esilarante suite con Katia nel “Gf 4” mentre, durante “Gf 12”, ha conosciuto la madre di suo figlio. Anche nel corso di questa edizione vip si è fatto apprezzare dai coinquilini e dal pubblico per la sua simpatia e genuinità.

· Aristide Malnati, un outsider: insieme a Barbara Alberti ha rappresentato il personaggio più fuori dagli schemi di “Gf Vip 4”. È stato eletto dal pubblico secondo finalista. Ha avuto spesso un ruolo defilato nelle diatribe della Casa. Il suo percorso lo ha portato a essere tra i concorrenti più amati.

· Paola Di Benedetto è stata eletta terza finalista. Legata sentimentalmente al cantante Federico Rossi, nella Casa ha tirato fuori carattere e grinta, mostrati soprattutto durante alcuni scontri piuttosto accesi con Antonio Zequila e Fabio Testi (con cui poi si è riappacificata).

· Paolo Ciavarro entrato da “figlio d’arte” è riuscito a farsi conoscere e apprezzare dentro e fuori dalla Casa, diventando protagonista dell’unica storia d’amore nata all’interno del reality: quella con Clizia Incorvaia. Il loro primo bacio è stato uno dei momenti più emozionanti di questa edizione. È il quarto finalista.

· Sossio Aruta, primo finalista di “Gf Vip 4”. Il calciatore ha fatto il suo ingresso a gioco inoltrato, riuscendo a ritagliarsi comunque un ruolo di rilievo nelle dinamiche della Casa: ha instaurato una bella amicizia con Antonella Elia e non sono mancate le discussioni con altri inquilini: su tutti con Antonio Zequila.

Come partecipare al "pubblico virtuale" al Grande Fratello Vip

E' noto che, dall’11 marzo, Signorini ha condotto il programma dagli studi di Cologno Monzese, in collegamento con Cinecittà (dove si trova la Casa e lo studio tradizionale dello show), senza pubblico in studio. In occasione dell'ultima puntata, però, il vuoto lasciato dagli spettatori in studio sarà colmato dal pubblico a casa, chiamato a partecipare alla trasmissione in modo interattivo.

Come? Basta fare pervenire alla redazione i propri video, seguendo i passaggi indicati. "Condividi una Instagram Story mentre fai un applauso - si legge sui profili social ufficiali - Tagga @grandefratellotv. Inserisci gli hashtag #GFVIP e #IoRestoaCasaconGFVIP e potresti vederla in onda mercoledì, in prima serata su Canale5 durante la finale del Grande Fratello Vip! Prima di postare la tua Ig Story leggi l’informativa sulla privacy. E mi raccomando: usa entrambi gli hashtag, perché solo così potremo ritenere validamente espresso il tuo consenso privacy alla selezione e messa in onda dei video”.

Grande Fratello Vip, che cos'è successo in questa edizione

Due le squalifiche di questa edizione: Salvo Veneziano, già concorrente del primo “GF” nel 2000 e Clizia Incorvaia.

Quattro, invece, i concorrenti che hanno deciso di ritirarsi volontariamente dal gioco: Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Andrea Montovoli e, infine, Adriana Volpe.

Anche quest’anno nella Casa è sbocciato l’amore: tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Nonostante i timori iniziali, i due hanno deciso di vivere il sentimento che stava crescendo e che continua a unirli anche dopo la squalifica di Clizia.

Un’altra storia d’amore è stata protagonista di questa edizione, quella tra Pago e Serena Enardu. I due si erano lasciati dopo l’esperienza a “Tempation Island Vip”. Ma, evidentemente, l’amore non era finito. Serena è entrata nella Casa a programma iniziato e i due hanno deciso di tornare insieme.

Tra le varie attività dei vip in questa edizione la realizzazione di un calendario con loro stessi protagonisti. Inoltre, dopo diverse incursioni, c'è stato anche un grande ritorno: Valeria Marini, già protagonista della prima edizione vip del reality, è tornata nella Casa come concorrente

