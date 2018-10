ANTEPRIMA | Gf Vip, anticipazioni bomba: per Silvia si riapre il caso Fabrizio Corona

Il 'Grande Fratello Vip' sta segnando senz'altro una rinascita per Silvia Provvedi. Nella Casa di Cinecittà, la cantante de 'Le Donatella' è decisa a ricominciare dopo la fine della storia con Fabrizio Corona arrivata all'inizio dell'estate. "Ho bisogno di ritrovare me stessa", ha confidato "voglio riprendermi la leggerezza e l'ingenuità della mia età". Eppure, una relazione come la loro, lunga due anni e profondamente turbolenta, non è così facile da dimenticare. E il fantasma di Fabrizio fa capolino nei suoi ricordi, nelle confidenze fatte alle altre concorrenti, e soprattutto nelle notizie che le arrivano dall'esterno del reality.

Già perché mentre Silvia è protetta tra le mura del loft, oltre il giardino si scatena l'inferno. Le pesanti dichiarazioni rilasciate dalla madre Monica, il velenoso botta e risposta tra Fabrizio e la stessa conduttrice Ilary Blasi, e in particolare la clamorosa ammissione di colpa pronunciata all'improvviso dall'ex re dei paparazzi: "Ho visto Silvia piangere in tv - ha confessato - Lei mi ha dato tanto e ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna aver le palle per chiedere scusa (...) Io so che ha bisogno di me e con estremo affetto, adesso, sono pronto a darglielo, a farla sorridere. Le tendo una mano", ha dichiarato. Situazioni e parole che lasciano intendere che non è finita qui. E, soprattutto, che Corona è un fiume in piena. Stando alle indiscrezioni raccolte da Today, infatti, nella prossima puntata per la giovane modenese il caso Corona si riaprirà. Ma in una modalità che al momento è ancora top secret.

Corona entrerà nella Casa? Sarà ospite in studio? Non è chiaro quale sarà l'evoluzione che subirà il rapporto tra i due. I veleni di lui con la Blasi creano ulteriori tensioni e sembrano non aiutare ("Dovevo essere in trasmissione, ma lei ha messo un pesantissimo veto", ha tuonato lui, prendendosi la resposabilità di pesanti accuse). Ma di certo c'è che, rispetto a qualche settimana fa, la situazione tra i due è sul punto di una svolta. E ci sarà un colpo di scena. L'ex re dei paparazzi è deciso nel ristabilire un rapporto sereno con la ex compagna: "L'amore è finito, lo confermo. Parlo di affetto", ha precisato. "Dopo essere stato derubato in casa ho iniziato a vivere nell'inferno e a dubitare di tutti, anche di lei. Quando vivi così dici le peggio cose", ha spiegato, come se si fosse ridestato solo ora da un incubo. Ma tutto questo Silvia (ancora) non lo sa.