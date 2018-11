Gf Vip, anticipazioni: in Casa tornano le vecchie glorie del reality

Prosegue l' "effetto nostalgia" del 'Grande Fratello Vip'. Dopo l'incursione di Cristiano Malgioglio, ospite della quarta puntata, in occasione della prossima diretta potrebbero fare il loro ingresso nella Casa altre vecchie glorie del reality.

Stando a quanto apprendiamo, infatti, gli autori avrebbero richiamato all'appello alcuni concorrenti delle prime due gloriose edizioni per mettere in scena una sorpresa danzante a cui prenderanno parte anche gli attuali inquilini del loft di Cinecittà. Una vera e propria sfida a passo di danza, che vedrà gareggiare gieffini del passato e del presente. Ma è ancora mistero sull'identità dei personaggi che varcheranno la mitica Porta Rossa. I nomi potrebbero essere rivelati nei prossimi giorni.

Non è la prima volta che il Gf Vip 3 "pesca" dalle stagioni passate. Come si diceva, lo stesso spot di lancio della terza edizione ha visto protagonisti Aida Yespica, Daniele Bossari, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, alle prese con esilaranti sketch insieme alla conduttrice Ilary Blasi e l'opinionista Alfonso Signorini. Ed ancora, qualche settimana fa, ad entrare in Casa è stato Malgioglio, vero e proprio vincitore morale dello scorso anno, che si è reso protagonista di una strigliata ai danni degli attuali concorrenti, "colpevoli" di non mettersi abbastanza in gioco e di dormire un po' sugli allori.

L'appuntamento è per lunedì 3 dicembre in prima serata su Canale 5. Pronti a scendere in pista?