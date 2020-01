Grande Fratello Vip 4, anticipazioni: arrivano Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan

Oggi, venerdì 17 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Serata all’insegna degli ex amori per i concorrenti di Gf Vip: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan varcheranno la porta della Casa più spiata d’Italia.

Una coppia, quella formata da Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, che tanto ha fatto parlare il jet-set italiano, si ritrova sotto lo stesso tetto a vent’anni dalla separazione. Cosa accadrà?

La Trevisan proverà a dare la giusta carica a Pago per portare avanti al meglio questa esperienza. Dopo la querelle con Serena Enardu, il cantante incontrerà l’ex moglie e madre di suo figlio.

Le anticipazioni ufficiali diffuse dalla produzione non menzionano invece il 'caso Fernanda Lessa', ma con ogni probabilità verrà trattato in puntata. Per chi non avesse seguito la vicenda, ricordiamo che Annamaria Bernardini De Pace, avvocato di Licia Nunez, ha chiesto la squalifica della showgirl brasiliana per aver definito la sua assistita "la lesbica".