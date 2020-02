Gf Vip, anticipazioni puntata: 3 nuovi aspiranti concorrenti; Giorgi e Ciavarro nella Casa

Ancora colpi di scena al Grande Fratello Vip 2020. Attesi questa sera tre nuovi concorrenti e due ospiti. Se dei primi non abbiamo ancora nomi certi - per quanto alcune indiscrezioni ne abbiano già individuato i volti - i secondi sono Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, genitori del concorrente Paolo, che in queste settimane sta facendo parlare di sé in virtù di una love story bollente con la coinquilina Clizia Incorvia. Appuntamento questa sera, lunedì 17 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5, con il dodicesimo appuntamento con il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: chi sono i tre nuovi aspiranti concorrenti

Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la Porta Rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella Casa di Cinecittà? E come saranno accolte dai “vipponi”? La produzione non ha ancora specificato i nomi dei nuovi inquilini, ma si tratterenbbe di tre donne: Teressanna Pugliese (come scritto da Tv Blog), Patrizia Rossetti (361 Magazine) e Natalia Bush (Reality House).

Grande Fratello Vip, anticipazioni: arrivano Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi

A proposito, il gruppo è ormai spaccato: i litigi sono all’ordine del giorno, si delineano le varie strategie, chi avrà la meglio? Serena Enardu è in nomination contro Fabio Testi, chi riuscirà a superare il televoto?

Doppia sorpresa per Paolo Ciavarro, sempre più vicino alla bella Clizia Incorvaia. Per lui arrivano mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro. Entrambi tifano per lui ma avranno qualcosa da dirgli o da rimproverargli? Già qualche giorno fa Eleonora si dichiarava perplessa della love story del figlio...